Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Iławie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pomimo wielu ogólnopolskich kampanii informacyjnych i licznych apeli Policji nadal dochodzi do oszustw internetowych. Sprawcy są cały czas aktywni i wymyślają coraz to nowsze metody, aby zdobyć zaufanie swojej ofiary i wyczyścić jej konto bankowe. Policja ostrzega przed oszustami podającymi się za członków rodziny czy pracowników banku.

Drynki to wieś na skraju świata, choć o bardzo głębokich korzeniach historycznych. Mimo, ze obecnie należy do gminy Małdyty, majątek w Drynkach powiązany był z podobnymi na Ziemi Zalewskiej. Tu też znajdziemy pozostałość po niegdysiejszej świetności w postaci rezydencji dawnych właścicieli. Wszystko zapowiada, że pałacyk w Drynkach nie podzieli losu podobnych i zostanie uratowany.

Wieś Pozorty w powiecie iławskim, gmina Zalewo. Na tej ziemi, nieomal każdy majątek posiadał, zazwyczaj skromną rezydencję właścicieli. Powojenne losy tych zabytkowych budowli rożnie się potoczyły, krytyczne było wejście czerwonoarmistów, okres PRL-U, a potem prywatyzacje podczas „zmian systemowych”. Dwór w Pozortach miał sporo szczęścia i dziś funkcjonuje, jako uroczy pensjonat. Szkoda, że to tak rzadki wzór do naśladowania.

Lato zbliża się wielkimi krokami, zatem to idealna pora, aby pomyśleć o zapewnieniu swojemu dziecku wakacji pełnych wrażeń. Ruszyły zapisy na półkolonie „Sportowe Lato 2024” z MOSIR Olecko!

W jeziorze Łabędź nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego od kilku godzin 63-letniego wędkarza - podała we wtorek policja. To jeden z dwóch mężczyzn, którzy wpadli do wody po wywrotce łodzi, młodszemu udało się dopłynąć do brzegu.