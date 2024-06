Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Iławie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór gdzie kierujący osobowym renault nie zastosował się do świateł sygnalizatora znajdującego się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Mostkowo w gminie Łukta. W wyniku zdarzenia wykolejeniu uległ pociąg osobowy.

Co trzeci polski uczeń w wieku 16-17 lat miał już styczność z nikotyną. Dla nastolatków bramą do nałogu są modne wśród nich e-papierosy: aż 78,1% uczniów używa ich regularnie, głównie ze względu na słodko-owocowe smaki. 24% uczniów przyznaje, że pali papierosy, a 7,4%, że używa podgrzewaczy tytoniu. Te zatrważające dane przynosi ankietowe badanie młodzieży, zrealizowane na grupie 1 tys. nastolatków z całej Polski.

Zakończyły się utrudnienia na drodze S5 w Wirwajdach, gdzie we wtorek doszło do pożaru autokaru – podała GDDKiA. Autokarem jechało na wycieczkę ponad 30 dzieci z Iławy. Nikomu nic się nie stało.

Lista aptek z dostępną antykoncepcją awaryjną jest już dostępna w portalu NFZ, gdzie wyposażono ją w mapę i wyszukiwarkę adresów. Dostęp do tabletki „dzień po” zapewniono pacjentkom w każdym regionie, aptek może jeszcze przybyć. Zobacz szczegóły.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu krajowej 7 z ul. Szosa Elbląska w Ostródzie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca fiata punto nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Gdańska kierowcy samochodu ciężarowego, co doprowadziło do zderzenia obu aut. W wyniku wypadku 74-letni kierowca osobówki trafił do szpitala w Ostródzie. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia.