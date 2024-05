Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Iławie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Iława, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Kownatki w powiecie nidzickim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął 18-latek, a 36-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

Nowomiejscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Nowym Dworze Bratiańskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fiatem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motorowerzyście, doprowadzając do zderzenia się pojazdów. Poszkodowany 16-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z takiego artykułu przed sadem tłumaczyć się będą dwaj mężczyźni. Weszli oni do mieszkania i pomimo próśb nie chcieli go opuścić.