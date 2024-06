Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Iławie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Plemiona Prusów, które niegdyś zamieszkiwały dzisiejszą krainę Warmii i Mazur, dawno zniknęły z kart historii i geografii, ale co się stało z ich językiem? Czy zostały jakieś ślady ich mowy? To zadanie dla historyków języka, dr Piotr Szatkowski jest nielicznym badaczem tego fenomenu, posłuchajmy, jaki jest obecny stan badań nad mową starożytnych Prusów.

Jakie jest podejście Europejczyków do Unii Europejskiej i obecnych wydarzeń na kontynencie? BVA Xsight przeprowadził sondaż, w którym Europejczycy odnieśli się do kilku ważnych kwestii w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.