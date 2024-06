Policjanci uratowali maleńką sowę, która wypadła z gniazda

Zdarzają się sytuacje, kiedy policjanci działają nie w celu ochrony życia i zdrowia obywateli, a na rzecz zwierząt, które znalazły się w potrzebie. Taką interwencję przeprowadzili funkcjonariusze z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

We wtorek (18.06.2024 r.) kilka minut po godzinie 10:00 do oficera dyżurnego policji w Iławie zadzwonił mężczyzna. Oświadczył on, że jechał swoim samochodem i zauważył, jak na drogę z drzewa spadł ptak. Okazało się, że jest to młoda sowa. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie.

Policjanci zaopiekowali się pisklakiem. I zawieźli go do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku gmina Lubawa, gdzie pozostało pod troskliwą i fachową opieką.

Dzięki świadkowi i policjantom młodziutka sowa będzie mogła bezpiecznie dorosnąć i wrócić do swojego naturalnego środowiska.