Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Iławie. Czy jesteś na bieżąco?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór gdzie kierujący osobowym renault nie zastosował się do świateł sygnalizatora znajdującego się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Mostkowo w gminie Łukta. W wyniku zdarzenia wykolejeniu uległ pociąg osobowy.

Policjanci pod nadzorem prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Kownatki w powiecie nidzickim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginął 18-latek, a 36-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z takiego artykułu przed sadem tłumaczyć się będą dwaj mężczyźni. Weszli oni do mieszkania i pomimo próśb nie chcieli go opuścić.

Kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności grozi 32-latkowi. Mężczyzna wspólnie z kolegą chciał ukraść olej napędowy z ciężarówek oraz kierował audi, mając dożywotni sądowy zakaz i 3,4 promila alkoholu, a także był poszukiwany. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym jak wrócili po auto. Teraz ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Iławscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych. Sprawcy podają się za żołnierzy, lekarzy czy pielęgniarki z Ameryki, Syrii czy Kosowa, a także weteranów wojennych. Korespondują i zaprzyjaźniają się z kobietami jak i mężczyznami tylko po to, by wyłudzić od nich wysokie sumy pieniędzy. Mieszkaniec gminy Susz uwierzył w historię opowiedzianą przez „syryjską pielęgniarką” i w ten sposób straciła 2200 złotych.