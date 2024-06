XVII Broken Ball, trzy dni święta koszykówki w Iławie

To już 17 edycja Broken Ball w Iławie. Święto koszykówki pełne różnorodnych atrakcji, nie tylko sportowych. 17 edycja największego święta basketu w północnej Polsce! XVII Broken Ball. Ogólnopolski Turniej Koszykówki 5×5 i Festiwal #StreetCulture startuje 14 czerwca 2024 roku.

Dwanaście lat temu nieformalna grupa Iława Basket Crew zorganizowała pierwszy ogólnopolski turniej Broken Ball. Do rozgrywek sportowych sprytnie dołączono szeroko pojętą kulturę młodzieżową: muzykę, taniec, jazdę na deskorolce i towarzyszące od początku BB graffiti. W hali sportowo-widowiskowej (a bywało, że też jednocześnie w hali sportowej Mechanika) koszykarze walczyli o zwycięstwo, a w tym samym czasie w kinoteatrze można było np. obejrzeć filmy mówiące o kulturze młodzieżowej i nie tylko.

Początek:

14 czerwca o godz. 17:00

Koniec:

16 czerwca o godz. 16:00 Turniej koszykówki odbędzie się w hali sportowej szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 2a lub w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Niepodległości 11b.

PROGRAM

14.06.24 - PIĄTEK 16.00 - Xtremalny Broken Ball - Zawody - DESKOROLKA

16:00 - otwarcie biura zawodów, treningi

17:00 - start przejazdów

19:30 BEST TRICK JAM

16.00 - 20.00 - BB Strefa Relaksu (badminton, ping pong, gry animacyjne, chili)Miejsce: Skate Park, ul. Biskupska 2

20:00 – 23.00 - Broken Ball Koncert - Zaki i ZBUKUMiejsce: Amfiteatr Miejski. Wstęp 15 zł, z Iławską Kartą Mieszkańca 10 zł.

14.00 - BB BEFORE PARTY - step one - chillMiejsce: Food Truck & Chill „Malinowy Rynek”; ul. Sobieskiego 4. Wstęp free.

18.00 - BB BEFORE PARTY - step two - chill & cocktailsMiejsce: Kanzan food & cocktails ; ul. Niepodległości. Wstęp free.

20.00 - BB SKATE PARTY - step three - dance - Dj’s LASMiejsce: Skate Park ul. Biskupska 2.

15.06.24 – SOBOTA 09:00 – Ogólnopolski Turniej Koszykówki 5 x 5 – Broken Ball vol.17 w kategorii open.8.00 - 12.00 - Rejestracja uczestników turnieju (HOL GŁÓWNY GALERII JEZIORAK)Miejsce: Hala Sportowa SP 1, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława

10.00 - Broken NBA 2K23 - turniej na konsoli (zapisy w dniu imprezy)Miejsce: Hala Sportowa SP 1, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława

11:00 - BROKEN FIT Maraton- 11.00 - 11.45 - Marta Nelkowska- 12.00 - 12.45 - Justyna Fullbody- 13.00 - 13.45 - Klaudia- 14.00 - 16.00 - Kasia

Fit Strefa - Boxy SzczęściaMiejsce: Boisko SP 1, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława

10:30 - BROKEN 3x3 Junior - turniej koszykówki w kategorii U15 i młodsi.Miejsce: Boisko SP 1, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława

11.00 - BROKEN TATOO by Deadly Needles Tattoo - WALK-IN DAY Miejsce: Sala SP 1

13.00 - Xtremalny Broken Ball - Zawody - BMX13:00 - start treningów i atrakcji dodatkowych (skatepark zarezerwowany dla rowerów)15:00 - otwarcie biura zawodów, treningi16:00 - start przejazdów18:30 BEST TRICK JAM

13.00 - 19.00 - BB Strefa Relaksu (badminton, ping pong, gry animacyjne, chili)Miejsce: Skate Park, ul. Biskupska 2

21.00 - 03.00 - Broken Ball After Party!: Dj’s EXO # DREY CHILLMiejsce: Przystań LEŚNA Iława, ul. Sienkiewicza/ Wstęp 30 zł.

16.06.24 - NIEDZIELA 11:00 – FINAŁ! Ogólnopolski Turniej Koszykówki Broken Ball vol. 17 Konkurs rzutów za 3 pkt- Konkurs Master of BB- Ciacho Turnieju- MVP TurniejuMiejsce: Hala Sportowa SP 1

11.00 - BROKEN TATOO by Deadly Needles Tattoo Miejsce: Sala SP 1

12.00 - Xtremalny Broken Ball - Zawody - HULAJNOGA11:00 - otwarcie biura zawodów, treningi12:00 Start przejazdów13:30 BEST TRICK JAM

12.00 - 14.30 - BB Strefa Relaksu (badminton, ping pong, gry animacyjne, chili)Miejsce: Skate Park, ul. Biskupska 2

Wydarzenia towarzyszące

13-16.06.2024 - TRADYCYJNE BROKEN BALL-owe GRAFFITIMiejsce: Skate Park, ul. Biskupska 2

15-16.06.2024 - Broken Ball Store & Smokin Threes Store - sklepik BB z odzieżą, czapkami, fantami, gadżetamiMiejsce: Hala Sportowa SP 1

14-16.06.2024 od godziny 13.00 - MALINOWY BROKEN RYNEK - Strefa chili & foodul. Sobieskiego 4. Wstęp free.

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/s/broken-ball-17-ogolnopolski-tu/755604063158893/ ORGANIZATORZY

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Iławskie Centrum Kultury

Złamana piłka Więcej informacji w linku http://brokenball.pl/ Turniej może pochwalić się niezłą renomą, w rozgrywkach teoretycznie przewidzianych dla „dzikich” drużyn, grają nierzadko koszykarze z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Na parkiecie hali nad Małym Jeziorakiem kibice tej dyscypliny sportu — i to kilkakrotnie — mogli oglądać w akcji m.in. reprezenta Polski Przemysława Zamojskiego. Do Iławy przyjeżdżał jako mistrz Polski w barwach Stelmetu Zielona Góra. Nie brakowało też zawodników z klubów I ligi.

Turniej na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowo-kulturalnych w Iławie nabierając z roku na rok charakteru ogólnopolskiego. W ponad 400 rozgrywanych do tej pory meczach udział wzięły 183 drużyny między innymi z Wałbrzycha, Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Płocka, Piły, Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Gniezna, Olsztyna i Iławy.

Broken Ball to połączenie największego turnieju koszykówki 5×5 w północnej Polsce z szeregiem wydarzeń towarzyszących skierowanych w stronę społeczności lokalnej. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością i przyciąga rzeszę odbiorców oraz uczestników z całego kraju.

W trakcie wszystkich edycji w festiwalu uczestniczyło 50 000 osób, dla których odbyło się ponad 100 różnorodnych koncertów, projekcji, targów, warsztatów, wystaw i imprez klubowych.

Do tej pory na scenie Broken Ball zagrało wiele gwiazd m.in.: Don Guralesko, O.S.T.R., Abradab, Małpa, Fokus, Rahim, Marika, Kękę, Duże Pe i wielu innych!

Za: Broken Ball

