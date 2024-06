Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Iławie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W dniach 27-30.06. 2024 roku odbędzie się ORLEN 80. Rajd Polski, na terenie powiatu oleckiego. Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia imprezy. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do zgłoszonej kolizji czy wypadku drogowego. Różnorodność zdarzeń odnotowana przez funkcjonariuszy sprowadza się do jednego – jeździmy nieostrożnie. Niezachowanie należytej odległości od drugiego pojazdu, nieprawidłowe wyprzedzenia oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze czy też brak wypoczynku to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Niestety nie zabrakło ich również podczas minionej doby.

W okolicy miejscowości Włosty, rajdowiec Sébastien Ogier miał wypadek w czasie zapoznawania się z jedną z tras Rajdu Polski. Auto Francuza zderzyło się czołowo z innym samochodem.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zagryzienia przez psy siedmioletniej dziewczynki na posesji pod Barczewiem w powiecie olsztyńskim. W gospodarstwie były dwie hodowle psów: buldogów francuskich i dogów niemieckich - podała we wtorek olsztyńska policja.