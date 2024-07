Lipiec w Iławie: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Iławie, najważniejsze informacje miesiąca

Kinga Szurc z Gołdapi oraz Laura Brzezińska z Olecka to finalistki Miss Polonia 2024. W finale wystąpią 24 kandydatki do korony. Zobacz jak prezentują się finalistki Miss Polonia 2024 z województwa warmińsko-mazurskiego.

Z powodu zakwitu sinic sanepid wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Swobodna nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto. To pierwsze w tym sezonie obostrzenie związane z pogorszeniem jakości wody w kąpielisku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do zgłoszonej kolizji czy wypadku drogowego. Różnorodność zdarzeń odnotowana przez funkcjonariuszy sprowadza się do jednego – jeździmy nieostrożnie. Niezachowanie należytej odległości od drugiego pojazdu, nieprawidłowe wyprzedzenia oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze czy też brak wypoczynku to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Niestety nie zabrakło ich również podczas minionej doby.