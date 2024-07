Alkohol przyczyną kolejnych utonięć w regionie

Dla wielu najlepszym miejscem na spędzenie upalnego dnia jest plaża. Jest to też czas chętnie wykorzystywany do rodzinnych spotkań pod chmurką. Będąc w taki gorący i słoneczny dzień nad jeziorem czy na rodzinnym pikniku, grozi nam odwodnienie. Niestety, ryzyko wzrasta, kiedy sięgamy po alkohol, ponieważ wtedy zmniejsza się wydzielanie hormonu utrzymującego odpowiednią gospodarkę wodno-elektrolitową w organizmie. Ponadto alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich, powoduje upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, opóźnia czas reakcji, skłania do brawury, osłabia organizm, co może skończyć się tragedią.

Czy tak było też w miniony weekend? To wyjaśniają policjanci, którzy interweniowali na miejscu trzech utonięć, do jakich doszło na Warmii i Mazurach od piątku do niedzieli (28-30.06.2024).