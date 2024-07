Przegląd prasy z Iławy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.07.2024

Niesienie pomocy osobom wypoczywającym na akwenach to jedno z głównych zadań policyjnych wodniaków. Podczas służby bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na danym zbiorniku. Dzięki temu mogą szybko reagować na wszelkie niepokojące zdarzenia. Tak też było w przypadku patrolu wodnego z Posterunku Policji w Małdytach. Policjanci pomogli kobiecie, która na skutek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych wylądowała w wodzie i znalazła się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dzięki policjantom wróciła bezpiecznie na brzeg.

Prasówka 3.07 Iława: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wypoczynek na plaży w promieniach słońca to dla wielu najlepsza forma relaksu. Inni wchodząc do wody szukają po prostu schłodzenia organizmu. Niestety niektórzy zanim wejdą do wody, wcześniej piją alkohol, a to zawsze jest bardzo ryzykowne połączenie. A to ryzyko bywa niestety śmiertelne. W miniony weekend policjanci na Warmii i Mazurach interweniowali w sprawie trzech utonięć osób, które zanim znalazły się w wodzie, to wcześniej piły alkohol.