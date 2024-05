Radosna impreza w obcym domu skończyła się aresztem

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o włamaniu. Zgłaszająca oświadczyła, że ktoś wszedł do mieszkania należącego do brata i zamknął się od środka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Ustalili, że zgłaszająca siedząc w swoim domu, usłyszała z sąsiedniego mieszkania hałas. Wtedy to wyszła z domu ze swoim bratem zobaczyć, co się dzieje, gdyż wiedzieli, że w budynku nie powinno nikogo być. Zobaczyli, że ktoś wszedł do środka, gdyż zostało zerwane zabezpieczenie, a w oknach pojawiło się światło.

Następnie o wszystkim poinformowali policjantów. W trakcie czynności okazało się, że w mieszkaniu znajdują się 24-latek wspólnie ze swoim starszym kolegą. Mężczyźni byli pod znacznym działaniem alkoholu. Policjanci ustalili, że mieszkaniec Mławy wspólnie z mieszkańcem gminy Rybno weszli do budynku, pokonując przeszkodę w postaci skobla oraz zamka w drzwiach i urządzili sobie spotkanie towarzyskie. 24-latek wspólnie ze swoim kolegą pomimo tego, że właściciel mieszkania poprosił ich o opuszczenie budynku, nie chciał tego uczynić. W związku z powyższym mężczyźni zostali zatrzymani. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty.