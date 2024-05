Prasówka Iława 10.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Iławie nie minęło Cię nic ważnego

Wyzywanie, popychane, a także grożenie — to niestety była codzienność w jednej z rodzin w gminie Susz. Rodzice stwierdzili, że mają dość, kiedy to syn podczas kolejnej awantury był agresywny i wyzywał ich i resztę rodzeństwa. Funkcjonariusze zatrzymali 32-latka i wszczęli procedurę Niebieskiej Karty. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu.

We wtorek w powiecie piskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych, w których poszkodowanych zostało siedem osób. Pierwsze zdarzenie to wypadek na drodze krajowej między Piszem a Rucianem – Nidą, gdzie czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe marki Fiat i Mazda. Drugie zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu w Piszu. 18-letnia kierująca BMW nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Kia doprowadzając do zderzenia aut. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności obu zarówno wypadku, jak i kolizji.