Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd kwietnia 2024 w Iławie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Susz Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Wiemy, kto objął fotel burmistrza gm. Susz. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy i komu powierzyli sprawowanie władzy w obecnej kadencji. 📢 Oto wyniki wyborów 2024 w drugiej turze na burmistrza w gm. Kisielice PKW ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej zobaczysz, jakie rezultaty w wyborczej dogrywce osiągnęli kandydaci i kto objął urząd burmistrza gm. Kisielice. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy i kto będzie sprawował władzę w rozpoczynającej się kadencji. 📢 Oto wyniki wyborów 2024 w II turze na burmistrza w Iławie Znamy oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. PKW opublikowała końcowe dane. Wiemy, kto objął urząd burmistrza Iławy. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy i kto zdobył najwięcej głosów.

Prasówka maj Iława: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Iławy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaleziono niebezpieczny niewybuch z okresu II Wojny Światowej Niewybuchy odkrywane są podczas różnego rodzaju prac budowlanych czy w ogródku Tak też było na jednym z iławskich osiedli, kiedy to mężczyzna podczas prac budowlanych znalazł niebezpieczny przedmiot. Mężczyzna świadomy był tego, że materiał wybuchowy niezależnie od daty produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest niebezpieczny. Natychmiast powiadomił Policję. A czy Ty wiesz, jak zachować się w takiej sytuacji?

📢 Akcja Czyste Jeziora i Rzeki. Zbieraj, segreguj, odzyskuj! Starostwo Powiatowe w Iławie już po raz 22 zaprasza wszystkich do aktywnego udziału w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod patronatem Starosty. Tegoroczna edycja trwać będzie od 3 kwietnia do 14 maja, a jej hasło przewodnie brzmi: „ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ!” 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zwyciężył w wyborach na prezydenta Elbląga? Michał Missan czy Andrzej Śliwka? Który z tych kandydatów został prezydentem Elbląga? Zakończyła się druga tura wyborów. 📢 Nieuzasadnione wezwanie policji, może skutkować mandatem Każde zgłoszenie jest traktowane przez policjantów bardzo poważnie. Zdarza się, że wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Niestety czasem, kiedy dochodzi do realizacji interwencji, okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol.

📢 Na iławskich drogach. Kierowali bez uprawnień i po alkoholu Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu …prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki zarzut w najbliższym czasie usłyszy dwóch mieszkańców powiatu iławskiego. Mężczyźni pomimo braku uprawnień nadal jeździli samochodami. To tylko dwóch z czterech nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymanych podczas minionej doby. 📢 Okradli nie tylko paczkomat, usłyszeli 52 zarzuty Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do paczkomatu, do której doszło w gminie Iława. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że nieznani w tamtym momencie sprawcy, przy użyciu specjalnie przygotowanego narzędzia, podważali drzwiczki skrytek i wyjmowali z nich paczki. 📢 Pałac w Ponarach nad bajecznym Jeziorem Narie, nadal czeka na swoją szansę Narie to jedno z najpiękniejszych jezior Mazur Zachodnich, czyli dawnych Prus Górnych – Oberlandu. We wsi Ponary, na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na północną zatokę Narie. Dobrego czasu i bogatego inwestora oczekuje barokowo-klasycystyczny pałac z rozległym parkiem.

📢 Podrobił 7 umów kupna-sprzedaży samochodów. Usłyszał zarzuty Kto, w celu użycia za autentyczny …wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa, podlega karze ograniczenia wolności nawet lat 5. 📢 Kierowca bez uprawnień, ale za to z narkotykami Takiego kierowcę zatrzymali policjanci. Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zasnął za kierownicą samochodu na jednej z leśnych dróg w gminie Iława. Jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania autem, za to posiadał narkotyki. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. 📢 Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Zalewo Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, ile głosów uzyskali kandydaci na burmistrza gm. Zalewo i kto z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zasiądzie w radzie miasta. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, jakie poparcie uzyskali startujący w wyborach.

📢 Oto wyniki głosowania do rady gminy i na wójta w gm. Iława w wyborach samorządowych 2024 Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Wiemy, jak wygląda skład rady gminy oraz jak prezentują się wyniki głosowania na wójta gm. Iława. Zobacz, na kogo postawili mieszkańcy i kto zdobył najwięcej głosów. 📢 Wybory 2024 - wyniki głosowania do rady powiatu iławskiego. Kogo wybrano w Twoim powiecie? Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu iławskiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

📢 Zwolnienia grupowe w Michelin? Firma dementuje informacje Michelin Polska z końcem tego roku wygasi produkcję opon do samochodów ciężarowych w fabryce w Olsztynie, ale nie zwolni pracujących w tym zakładzie ludzi - poinformował PAP rzecznik prasowy Michelin Polska Piotr Staszałek.

📢 Wyniki wyborów 2024 do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z okręgu nr 2. Jak głosowano w twoim regionie? Za nami wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy okręgu nr 2 oddali swoje głosy.Za nami wybory samorządowe. Mieszkańcy okręgu nr 2 zdecydowali, komu chcą powierzyć sprawowanie władzy w obecnej kadencji. PKW ogłosiła wyniki końcowe, a więc wiadomo, kto będzie radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Zobacz, które ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów. 📢 Iławscy policjanci podsumowali ostatni weekend na drogach Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Tak też było podczas minionego weekendu, kiedy to pracowali na miejscu 5 kolizji. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Jednak pomimo podwyższonych kar za kierowanie pojazdem bez uprawnień policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów.

📢 Do aresztu, za znęcanie się nad żoną. Agresja domowa nie popłaca Wyzywanie, poniżanie i popychanie - to niestety była codzienność w jednej z rodzin w gminie Susz. Kobieta stwierdziła, że ma dość, kiedy to mąż podczas kolejnej awantury był agresywny i wyzywał ją. Funkcjonariusze zatrzymali 76-latka i wszczęli procedurę Niebieskiej Karty. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu. 📢 12 razy okradł sklep. Dostał tylko mandaty karne. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Właśnie z takiego artykułu 12 mandatami został ukarany 31-latek, który okradał jeden z zalewskich marketów.

