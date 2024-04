Przegląd prasy z tygodnia 28.04.2024. Co działo się w Iławie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Iława, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W dniach od 30 kwietnia do 5 maja PKP Intercity zwiększy liczbę kursujących pociągów, wydłuży ich relacje oraz wzmocni składy dodatkowymi wagonami - poinformował w czwartek przewoźnik. Na tory wyjedzie 11 dodatkowych składów, a 9 relacji zostanie wydłużonych.

Są kreatywni i bezwzględni. Mowa o oszustach posługujących się metodami socjotechniki. Ich sposoby ciągle ewoluują, a ofiarami manipulacji padają zarówno seniorzy, jak i młode osoby. Pomimo powtarzanych jak mantra informacji, że policjanci NIGDY nie proszą o przekazanie pieniędzy i nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie, są osoby, które wierzą, że to właśnie oni zostali wybrani do pomocy przy „tajnej policyjnej akcji”. Ktoś obiecuje Ci szybkie pieniądze, inwestując w ropę czy wygenerowałeś wirtualny zarobek, pomimo że nie wykonywałeś żadnej pracy lub operacji na rynku kryptowalut — uważaj to oszustwo !!!