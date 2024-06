Prasówka Iława 1.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Iławie nie minęło Cię nic ważnego

W ostatnich dniach doświadczyliśmy letniej pogody, co wiązało się z wysokimi temperaturami. W najbliższych dniach również spodziewamy się wysokich temperatur, co na pewno ucieszy wszystkich urlopowiczów. Przypominamy jednak, że upał może być poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Przebywanie przez dłuższy czas w nagrzanym samochodzie jest szczególnie niebezpieczne. Widząc zamknięte dziecko lub zwierzę w samochodzie należy jak najszybciej zareagować.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór gdzie kierujący osobowym renault nie zastosował się do świateł sygnalizatora znajdującego się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Mostkowo w gminie Łukta. W wyniku zdarzenia wykolejeniu uległ pociąg osobowy.

Prasówka 1.06 Iława: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do piskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że ktoś włamał się do jego mieszkania i ukradł 40 000 zł. Zgłaszający podejrzewał o to znajomego, ale niesłusznie. Sprawcą przestępstwa okazała się jego konkubina pokrzywdzonego, która upozorowała włamanie, a skradzioną gotówkę ukryła na cmentarzu w zniczu. Kryminalni od samego początku przeczuwali, że coś tu nie gra i mieli rację. Kobietę zatrzymali, a pieniądze odzyskali.