Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Iława, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Iławy

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig - Kloska poinformowała w czwartek, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss zapewnił, że trójka nastoletnich sierot po leśniczym będzie mogła mieszkać w leśniczówce przynajmniej do końca roku.

W związku z corocznym procesem kwalifikacji wojskowej, już w dniu 01 lutego br., rozpoczyna się pierwsza Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku, której zadaniem jest sprawdzenie zdolności kandydatów do służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja obejmie prawie 10 000 mieszkańców województwa, z czego ponad 7 000 stanowi rocznik podstawowy.

Kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska.

Polska Rada Przedsiębiorców (PRP) to grupa liderów, która ma reprezentować polskich przedsiębiorców i współpracować z rządem i partnerami społecznymi. PRP powstała, aby być aktywnym uczestnikiem w budowaniu silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Stworzyli ją topowi przedsiębiorcy, z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy odnieśli sukces na rynku.

Finał WOŚP 2024 w Iławie przeszedł do historii jako udane i zorganizowane wydarzenie, które przyniosło znaczną sumę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane fundusze sięgnęły imponującej kwoty 152 541,64 zł.

Iławskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież na drugi tydzień ferii zimowych, od 29 stycznia do 2 lutego 2024 roku. W programie liczne warsztaty artystyczne, muzyczne i taneczne, które pozwolą młodym mieszkańcom miasta rozwijać swoje zainteresowania w czasie wolnym od szkoły.

Ferie zimowe, okres beztroski i wyjazdów na wypoczynek, to czas, który wzbudza radość wśród dzieci i młodzieży. Aby zapewnić im bezpieczny powrót do szkół i przedszkoli, policjanci z całego powiatu iławskiego prowadzą spotkania dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii.

Iławscy policjanci ponownie przypominają o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów drogowych, szczególnie jeżeli chodzi o posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Recydywiści to określenie, które zazwyczaj kojarzy się z osobami popełniającymi najcięższe przestępstwa. Tymczasowym za recydywistę można uznać kierowcę, który nagminnie łamie przepisy ruchu drogowego. W praktyce oznacza to dla niego dużo wyższy mandat.

27 stycznia 2024 roku, to wyjątkowy dzień, gdy wspólnie obchodzimy 79. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz/Birkenau. Prestiżowy Honorowy Patronat nad tegorocznymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku odbywają się wyjątkowe ferie w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. To niepowtarzalna okazja do fascynujących doświadczeń astronomicznych, pełnych seansów i projekcji na żywo, a także zwiedzania tajemniczego Obserwatorium Astronomicznego.