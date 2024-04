Okradli nie tylko paczkomat, usłyszeli 52 zarzuty

W kwietniu 2024 r. policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do paczkomatu, do której doszło w gminie Iława. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że nieznani sprawcy przy użyciu nieustalonego narzędzia podważyli drzwiczki skrytek i wyjmowali z nich paczki. Sprawcy działali szybko, starając się pozostać niezauważonymi. Zapewne myśleli, że kradzież z włamaniem ujdzie im płazem. Nic bardziej mylnego. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Zabezpieczyli monitoring, na miejscu zdarzenia wykonali oględziny, a także sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady.

W trakcie prowadzonego dochodzenia gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje dotyczące tej kradzieży z włamaniem, ale również wnikliwie analizowali podobne zdarzenia, typowali osoby, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. Skrupulatna praca, determinacja, oraz szeroko zakrojone działania operacyjne policjantów doprowadziły do ustalenia personaliów podejrzanych.

Okazali się nimi trzej mieszkańcy Iławy. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. W trakcie prowadzonych czynności wyszło na jaw, że sprawcy włamania do paczkomatu mają na sumieniu również inne grzechy.