Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Iławie. Czy jesteś na bieżąco?

Przez ponad godzinę trwała walka o życie 19-letniego kierowcy, który w Niebrzydowie zderzył się swoją osobówką z samochodem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków ruchu.

Poznaj kandydatów w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej więcej szczegółów

Bądki, w gminie Zalewo, bogatej w prusackie rezydencje. To wartości już niestety przemijające, historia nie zna litości. Oryginalny architektonicznie dwór w Bądkach nadal stoi, jest dawny podwórzec i założenie parkowe. Nie widać jednak gospodarza, to powszechny los junkierskich, potem pegeerowskich majątków.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

By do Jaśkowa dojechać, trzeba zboczyć z głównych tras. Decyzja jest jednak opłacalna, czeka tam na Nas barokowy pałacyk, ciekawy kościół oraz sporo innych historycznych i przyrodniczych atrakcji, zanurzonych w malowniczej czasoprzestrzeni.