Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Iławie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Iławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nieuzasadnione wezwanie policji, może skutkować mandatem”?

Przegląd tygodnia: Iława, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nieuzasadnione wezwanie policji, może skutkować mandatem Każde zgłoszenie jest traktowane przez policjantów bardzo poważnie. Zdarza się, że wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Niestety czasem, kiedy dochodzi do realizacji interwencji, okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol. 📢 Na iławskich drogach. Kierowali bez uprawnień i po alkoholu Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu …prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – taki zarzut w najbliższym czasie usłyszy dwóch mieszkańców powiatu iławskiego. Mężczyźni pomimo braku uprawnień nadal jeździli samochodami. To tylko dwóch z czterech nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymanych podczas minionej doby.

📢 Okradli nie tylko paczkomat, usłyszeli 52 zarzuty Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do paczkomatu, do której doszło w gminie Iława. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że nieznani w tamtym momencie sprawcy, przy użyciu specjalnie przygotowanego narzędzia, podważali drzwiczki skrytek i wyjmowali z nich paczki.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Iława: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pałac w Ponarach nad bajecznym Jeziorem Narie, nadal czeka na swoją szansę Narie to jedno z najpiękniejszych jezior Mazur Zachodnich, czyli dawnych Prus Górnych – Oberlandu. We wsi Ponary, na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na północną zatokę Narie. Dobrego czasu i bogatego inwestora oczekuje barokowo-klasycystyczny pałac z rozległym parkiem.

📢 Wyniki sekcji zwłok noworodka znalezionego w sortowni śmieci W czwartek (11.04.2024 r.) po godz. 15:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Działdowie został powiadomiony o tym, że na sortowni odpadów w Działdowie, pracownica znalazła ciało noworodka. Skierowany na miejsce policyjny patrol potwierdził informację. Wezwano służby medyczne, prokuratora oraz grupę dochodzeniowo-śledczą z technikiem kryminalistyki. Ciało noworodka zostało zabezpieczone, celem przeprowadzenia sekcji zwłok. 📢 Ukradł łódź rybacką, żeby dopłynąć do domu Nietrzeźwy 23-latek ukradł łódź rybacką z przystani w okolicach Jagodna na Zalewie Wiślanym - podała w poniedziałek elbląska policja. Jak ustaliła, mężczyzna miał zamiar dopłynąć w pobliże domu, ale ostatecznie porzucił dryfującą łódź i dotarł do brzegu wpław. 📢 Nie dla hejtu i przemocy. Policja edukuje dzieci o cyberprzemocy Odpowiedzialność prawna nieletnich, hejt w Internecie i cyberprzemoc to ważne tematy, które zostały poruszone na spotkaniu przeprowadzonym przez policjantów z ostródzkiej jednostki policji z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu. Funkcjonariusze uświadamiali uczniów, że cyberprzemoc jest przestępstwem a jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.

📢 Podrobił 7 umów kupna-sprzedaży samochodów. Usłyszał zarzuty Kto, w celu użycia za autentyczny …wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa, podlega karze ograniczenia wolności nawet lat 5. 📢 Kierowca bez uprawnień, ale za to z narkotykami Takiego kierowcę zatrzymali policjanci. Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zasnął za kierownicą samochodu na jednej z leśnych dróg w gminie Iława. Jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania autem, za to posiadał narkotyki. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

📢 Zwolnienia grupowe w Michelin? Firma dementuje informacje Michelin Polska z końcem tego roku wygasi produkcję opon do samochodów ciężarowych w fabryce w Olsztynie, ale nie zwolni pracujących w tym zakładzie ludzi - poinformował PAP rzecznik prasowy Michelin Polska Piotr Staszałek.

📢 Iławscy policjanci podsumowali ostatni weekend na drogach Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem na drogach. Tak też było podczas minionego weekendu, kiedy to pracowali na miejscu 5 kolizji. Na szczęście nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Jednak pomimo podwyższonych kar za kierowanie pojazdem bez uprawnień policjanci nadal zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. 📢 Matka noworodka znalezionego w sortowni śmieci, z zarzutami Zarzut znieważenia zwłok usłyszała 28-letnia mieszkanka powiatu działdowskiego, która porzuciła ciało dziecka w sortowni śmieci. W zależności od wyników sekcji zwłok, kwalifikacja prawna czynu może ulec zmianie. 📢 Olsztyn: Zwłoki seniora znalezione w jeziorze Długim W jeziorze Długim w Olsztynie w niedzielę po południu znaleziono zwłoki seniora. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny - poinformował PAP oficer prasowy olsztyńskiej policji młodszy aspirant Jacek Wilczewski.

📢 Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Iławie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Iławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź wyniki wyborów do rady powiatu iławskiego w 2024 roku. Jak głosowano w Twoim powiecie?”?

📢 Do aresztu, za znęcanie się nad żoną. Agresja domowa nie popłaca Wyzywanie, poniżanie i popychanie - to niestety była codzienność w jednej z rodzin w gminie Susz. Kobieta stwierdziła, że ma dość, kiedy to mąż podczas kolejnej awantury był agresywny i wyzywał ją. Funkcjonariusze zatrzymali 76-latka i wszczęli procedurę Niebieskiej Karty. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu.

📢 12 razy okradł sklep. Dostał tylko mandaty karne. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Właśnie z takiego artykułu 12 mandatami został ukarany 31-latek, który okradał jeden z zalewskich marketów.

