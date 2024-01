Ferie zimowe z Iławskim Centrum Kultury pełne kreatywności i rozwoju talentów

Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać swoje dzieci, podając niezbędne informacje, takie jak imię i nazwisko uczestnika, wiek oraz numer telefonu kontaktowego, pod numerami podanymi przy poszczególnych warsztatach.

Ferie zimowe z Iławskim Centrum Kultury, to doskonała okazja dla najmłodszych mieszkańców miasta do aktywnego spędzenia czasu, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych umiejętności. Zapraszamy do udziału!