Przegląd prasy Iława 11.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Iławie

Pomimo wyraźnych sygnałów wydawanych przez policjantów ostródzkiej drogówki, 21-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zaczął uciekać. Jak się okazało kierował on mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz kierowania. Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowania na zakazie - odpowie przed sądem.