Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Iławie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Żyjemy na tych naszych Mazurach, już w kolejnych pokoleniach. Jakoś tę swoją ojczyznę przetwarzamy i czynimy lepszą. Nadal jednak, kiedy pogrzebiemy głębiej, natrafiamy na ślady poprzedników. Przypadek tego artefaktu pod Ostródą, w Piławkach, zmusił mnie do kilku refleksji. To grób symboliczny syna leśniczego, który poległ we Francji w 1940 roku. Coś podobnego znajdziemy też w lesie ostrowińskim, tam uczczono syna właściciela Ostrowina. Czy cztery piławkowskie daglezje były posadzone w związku z obeliskiem? Trudno je datować. Mogą mieć tylko te 80 lat, a może pomnik leśniczy postawił już przy nich? Swoją drogą, za długo nie postoją, bo są zainfekowane robactwem.

Mazurski Park Krajobrazowy poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że do Krutyni przyleciał bocian - pionier. Ten sam, który rok i dwa lata wcześniej jako pierwszy zjawiał się w tej mazurskiej wsi - przed rokiem wylądował na swoim gnieździe 28 lutego.

Lekkie, bardzo delikatne, romantyczne, a co więcej podkreślające talię. Sukienki z Lidla, które znalazłam w ich ofercie online, od razu mnie zauroczyły. Sprawdzą się na wiosenne spacery, wyjście na kawę z przyjaciółką, ale też do pracy, o ile nie obowiązuje w niej ścisły dress code.

Sześć kilometrów od Ostródy, na północnym krańcu Jeziora Drwęckiego była kiedyś osada Piławki. Obecnie to już raczej miejsce niż miejscowość, z dawnej, turystycznej świetności pozostał tylko gościnny Zajazd Przystanek Piławki. Miejsce z historią, położone nad jeziorami, pośród pachnących żywicą lasów. Przy trasie Warszawa-Gdańsk. Przez lata był to adres dla aktywnych ostródzian i gości z całej Polski.

W duchu solidarności i wspólnoty, mieszkańcy Iławy, i okolic, podjęli szczytną inicjatywę mającą na celu przyniesienie radości i uśmiechu na twarze dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny. To miasto, pełne ciepła i serdeczności, otworzyło swoje serce, tworząc symboliczny most między społecznościami, aby dzielić się radością Świąt Wielkanocnych z tymi, którzy napotykają trudności w swoim życiu.

W lutym 2024r.,na terenie całego kraju ruszyła nowa faza kwalifikacji wojskowej, która ma na celu wprowadzenie do ewidencji wojskowej wybranych grup osób i określenie ich zdolności fizycznych i psychicznych do ewentualnego pełnienia służby wojskowej. Wojskowi podkreślają, że nie jest to pobór, ponieważ ten został zawieszony na mocy nowelizacji przepisów już w 2009 roku, co oznacza, że służba wojskowa w Polsce, jest obecnie dobrowolna.