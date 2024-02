Iława: Kwalifikacje wojskowe: Rozpoczęcie procesu oceny zdolności do służby Wojciech Szymaniak

Wideo

W lutym 2024r.,na terenie całego kraju ruszyła nowa faza kwalifikacji wojskowej, która ma na celu wprowadzenie do ewidencji wojskowej wybranych grup osób i określenie ich zdolności fizycznych i psychicznych do ewentualnego pełnienia służby wojskowej. Wojskowi podkreślają, że nie jest to pobór, ponieważ ten został zawieszony na mocy nowelizacji przepisów już w 2009 roku, co oznacza, że służba wojskowa w Polsce, jest obecnie dobrowolna.