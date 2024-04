Iławscy policjanci podsumowali ostatni weekend na drogach

O nietrzeźwym kierującym skuterem, policjantów poinformował zaniepokojony świadek. Oświadczył, że jedną z dróg w gminie Susz jedzie mężczyzna skuterem i może być nietrzeźwy, gdyż ma on problem z utrzymaniem prostego toru jazdy i jedzie od lewej do prawej. Funkcjonariusze pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali motorowerzystę. W trakcie czynności przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało 2 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, to nie była pierwsza jazda mężczyzny pod wpływem alkoholu. Okazało się, że 61-latek ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a pojazd nie ma badań technicznych. Policjanci zabezpieczyli pojazd. Mieszkaniec powiatu ostródzkiego oświadczył, że właśnie jechał do Bydgoszczy.