Policyjne podsumowanie weekendu w powiecie iławskim

Pierwszy z kierujących został zatrzymany w sobotę (6.04.2024 r.) kilka minut po godz. 3:00 gdyż spowodował zdarzenie drogowe. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 53-latek kierujący skodą zjechał na pobocze drogi i doprowadził do wywrócenia pojazdu, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności zatrzymali mężczyznę. Wtedy to okazało się, czemu próbował uciekać. Badanie alkomatem wskazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie, po czym osadzili go w celi.