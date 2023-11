Wmurowano kamień węgielny pod budowę BIG Ostróda w Ostródzie

Lokalizacja kompleksu przy głównej drodze wjazdowej do Ostródy, blisko węzła dróg ekspresowych S7 i S16, sprawia, że BIG Ostróda będzie dogodnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących trasami S7 i S16. Obiekt oferuje przestronny parking, restaurację drive-thru, stację paliw, a także ładowanie samochodów elektrycznych.

BIG Ostróda, będzie pierwszym i jednocześnie największym tego typu kompleksem handlowym w regionie. Będzie to obiekt o łącznej powierzchni ponad 27 tys. m² GLA, obejmujący ponad 15 tys. m² GLA parku handlowego oraz wolnostojący market Dom i Ogród Castorama. Oferta Parku Handlowego obejmie sklepy takich marek jak Biedronka, New Yorker, Smyk, CCC, Sinsay, Cropp, House, Media Expert, Martes Sport, 4F, Komfort, Diverse, Rossmann i innych. Obiekt zaoferuje także usługi dodatkowe takie jak restauracja drive-thru, stacja benzynowa, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, myjnię samochodową oraz ponad 700 miejsc parkingowych.