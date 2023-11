Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Iławie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zbliża się ostatnia sobota listopada, a to oznacza, że czas na kolejne wietrzenie szaf i domowych zakamarków! Tym razem będzie to edycja wyjątkowa - MIKOŁAJKOWA! Spotykamy się w SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 (CZERWONEJ SZKOŁY).

Zakończenie pandemii i powrót do szkoły nie wpłynęły na poprawę stanu psychicznego polskich uczniów. 21 proc. młodzieży uważa, że nie ma żadnych powodów do radości, a co dziesiąty uczeń ma ciągle zły nastrój – wynika z badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. W komunikacie opublikowanym przez RPD podano dużo więcej niepokojących danych. Sprawdzono także relacje uczniów z rodzicami i nauczycielami.

Jesteś fanem The Sim, a może hit EA już cię znudził? Nadchodzi gra, która może być w sam raz dla ciebie. inZOI to tak realistyczny symulator życia, jakiego jeszcze nie było. Zobacz materiał z rozgrywką nadchodzącej gry od KRAFTON, która może zagrozić The Sims 4, a nawet The Sims 5.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Lawenda jest jedną z naszych ulubionych roślin ogrodowych. Jednak pochodzi ona z cieplejszego klimatu i jeśli chcemy, by dobrze przetrwała zimę, musimy o nią zadbać. Trzeba też wiedzieć, że nie wszystkie gatunki są odporne na zimno. Sprawdź, jak dobrze przezimować lawendę w ogrodzie i czy przycinać ją przed zimą.