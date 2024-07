Nadal znajdujemy niewybuchy. Co robić w takiej sytuacji?

We wtorek (2.07.2024 r.) kilka minut po godzinie 9:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas prac na posesji przy oczku wodnym. Na miejsce wysłano policjanta przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Funkcjonariusz potwierdził, że we wskazanym miejscu znajduje się granat moździerzowy kal. 81 mm pochodzących z okresu II wojny światowej. Na tej podstawie patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca celem niedopuszczenia osób postronnych do momentu przyjazdu Saperów z Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim i podjęcia przez nich pocisku.