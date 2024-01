Nielegalna produkcja alkoholu: 40-latkowi grożą 3 lata odsiadki

Policja z Iławy ujawniła nielegalną produkcję alkoholu, a 40-letni mężczyzna, teraz stoi przed groźbą kary do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie działań służbowych, iławscy policjanci z wydziału kryminalnego otrzymali informacje o nielegalnej produkcji alkoholu na terenie gminy.

Po weryfikacji tych informacji funkcjonariusze udało się dotrzeć pod wskazany adres. Okazało się, że 40-letni mężczyzna wykorzystywał jedno z budynków gospodarczych do nielegalnej produkcji alkoholu. Zabezpieczono 25 litrów nielegalnie wyprodukowanego alkoholu etylowego, a także urządzenie do destylacji oraz dwie beczki plastikowe zacieru gotowego do dalszej produkcji.

Mężczyzna przyznał się do zarzutów przedstawionych mu przez policję. Twierdził, że alkohol produkował wyłącznie na własny użytek. Niemniej jednak, zgodnie z Ustawą o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (art. 12a), nielegalna produkcja alkoholu podlega surowym karom. Mężczyźnie grozi teraz grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do lat 3. Sprawa trafi teraz do sądu, gdzie zostaną podjęte dalsze decyzje co do kary dla nielegalnego producenta alkoholu.