16-latek odpowie przed Sądem za kradzieże na terenie Iławy: Policja odzyskała skradzione mienie

Wszystko zaczęło się we wrześniu 2023 roku, gdy nieznany sprawca włamał się do altany na jednym z lokalnych ogródków działkowych i ukradł przedmioty o wartości 550 zł. Choć wówczas nie udało się ustalić sprawcy, policjanci postanowili wrócić do sprawy po kilku miesiącach. Dzięki nowym ustaleniom, analizie materiału z kamer monitoringu oraz pracy śledczych z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie, zidentyfikowano młodego mężczyznę, który w chwili zdarzenia miał zaledwie 16 lat.

Nastolatek ten dokonywał włamań do altanek, garaży, domków letniskowych i budynków gospodarczych, skąd kradł różne przedmioty. Wśród skradzionego mienia znalazły się m.in. elektronarzędzia, kable, wiadra, czajniki, alkohol, kawa, telewizor, a nawet papier toaletowy, rower i wędki. Łączne straty poszkodowanych osiągnęły prawie 37 000 zł. Część skradzionego mienia udało się odzyskać, a zostanie ono wkrótce przekazane pokrzywdzonym.

Młody sprawca, który odpowiedzialny jest za szereg włamań i kradzieży, teraz stanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Policja podjęła umorzone wcześniej postępowania, a cały zebrany materiał dowodowy posłuży do wniesienia zarzutów.