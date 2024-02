Przegląd tygodnia z 18.02.2024 w Iławie. Najważniejsze wydarzenia od 11.02 do 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W ostatnim czasie zauważalny jest trend w restauracjach na Warmii i Mazurach, polegający na przywracaniu do łask tradycyjnych dań, które były popularne 100-150 lat temu. Koła gospodyń wiejskich oraz restauratorzy coraz chętniej sięgają po receptury sprzed wieków, odkrywając niezwykłe smaki potraw, takie jak plińce czy brukowce. Inspiracją do tego procesu stanowią przede wszystkim stare przepisy publikowane w dawnych gazetach i poradnikach dla gospodyń domowych.

Olsztyn to nie tylko cudowna architektura i sympatyczni ludzie. To także miejsce pełne doskonałych restauracji, w których można liczyć na niezapomniane doznania smakowe. Coroczne święto zakochanych to wyjątkowa okazja, podczas której zakochane pary chcą celebrować swój związek i wybrać się na romantyczną kolację. Podpowiadamy, dokąd w Olsztynie wybrać się tego dnia na wyjątkową randkę. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie TOP 5 najbardziej romantycznych restauracji w stolicy Warmii i Mazur.