Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Iławie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Po ostatnich słowach Igora Bartosika, omawiającego nieścisłości filmów o tematyce Auschwitz z obozową rzeczywistością, wśród uczestników wykładu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zapanowała grobowa cisza. Wprawdzie tematyka była szeroka, ale najwięcej czasu poświęcono zagładzie, czyli od momentu przybycia ofiar na rampę w Birkenau do ich śmierci w komorze gazowej. Jest jeden film mający najmniej przeinaczeń i błędów merytorycznych.

Joanna Górska i Robert Stockinger zostali nowymi prowadzącymi „Pytanie na Śniadanie”. Z programu zwolniono część dotychczasowych prowadzących, zastępując ich nowymi twarzami. Dziennikarka może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim, choć uwagę przyciąga także jej prywatna historia walki z chorobą. Co wiadomo o Joannie Górskiej?

Jeziorak, niegdyś mniej atrakcyjny jak Wielkie Jeziora Mazurskie, z roku na rok zyskuje na popularności. Czy nadal oferuje walory ukierunkowane na miłośników Mazur kameralnych? I tak i nie. Mariny w Iławie powstają jak na drożdżach, mnóstwo jachtów do czarteru, bogata oferta hotelowa i restauracyjna. Jednak rozległość jeziora, wielość zatok, zatoczek i wysp daje jeszcze żeglarzom szanse na znalezienie zacisznej przystani.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nauczyciele oprócz pensji zasadniczej otrzymują także dodatki, np. za wysługę lat, pracę na terenie wiejskim czy uciążliwe warunki pracy. Wśród nich jest także dodatek motywacyjny. To właśnie w jego przypadku ma się pojawić istotna zmiana. Sprawdź, kogo obejmie, czego dotyczy i kiedy wejdzie w życie.

Stroje na studniówkę 2024 to temat, który z pewnością interesuje wielu maturzystów. Licealiści chcą wybrać idealną suknię lub garnitur oraz dodatki, które sprawią, że wyróżnią się z tłumu. W sieci pojawiło się nagranie z jednej z tegorocznych studniówek, a stroje maturzystów zachwyciły internautów. Zobaczcie.

Polski Internet podbija krótki film, opublikowany na TikToku. Widać na nim, jak może wyglądać weekend na nartach w czasie ferii zimowych – i nie jest to zachęcający widok. O co chodzi? Co tak zdenerwowało internautów? Przekonajcie się.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Iławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Masywny „Protest Wolnych Polaków” w Warszawie z ostródzkim akcentem”?