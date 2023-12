Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Iławie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Iławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przewodnicy polecają na Pomorzu. Dolina Huczka z zamkiem wodnym”?

Przegląd tygodnia: Iława, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przewodnicy polecają na Pomorzu. Dolina Huczka z zamkiem wodnym Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. 📢 Klaudia Halejcio wydała krocie na świąteczne dekoracje. Zobacz, jak modnie ozdobiła dom na Boże Narodzenie Klaudia Halejcio już udekorowała dom na Boże Narodzenie. Celebrytka wydała na świąteczne dekoracje luksusowej willi fortunę. Zaglądamy do ogromnego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, jak wystroiła dom na Boże Narodzenie. 📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Iława: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy Pokemon i jego ewolucja wkrótce w Pokemon GO! Co nowego w grze? Zapowiedziano przedświąteczne atrakcje Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.

📢 Robert Kubica: Verstappen dał mi gęsią skórkę. Alonso mógł osiągnąć więcej [WYWIAD] Kilka dni po jego 39. urodzinach spotkaliśmy się z Robertem Kubicą by porozmawiać o jego przejściu z do Hypercarów, nowym kontrakcie z AF Corse, mistrzostwie świata w LMP2 i Formule 1. - Gdy Max wygrywał swój pierwszy wyścig wywołało to u mnie wielkie emocje - powiedział Kubica. 📢 TotalEnergies i PGB wspólnie kierują Polską ku zrównoważonej energetyce biogazowej 7 grudnia 2023 r. Polska Grupa Biogazowa (PGB) rozpoczęła w gminie Zalewo, w miejscowości Półwieś budowę nowej biogazowni. Rozpoczęcie najnowszej inwestycji, której uruchomienie planowane jest w IV kwartale 2024 r. uświetniło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta i zwiedzanie działającej już biogazowni w miejscowości Kupin. 📢 Niebiańskie pierogi sernikowe na lekki obiad lub kolację. Zaskocz rodzinę nietypowym nadzieniem, które zachwyca smakiem Delikatne ciasto oraz gładka masa sernikowa z rodzynkami sprawiają, że pierogi mogą śmiało powalczyć o miano deseru. Są doskonałą propozycją na kolację lub lekki obiad. Ich sekret tkwi w dobrze przygotowanym nadzieniu, które zaskakuje niebiańskim smakiem.

📢 Bilety do niezapomnianych emocji czyli prezenty, które ucieszą Twoich bliskich. Oto świąteczna oferta Eventim Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – najcudowniejszy czas w roku, w trakcie którego mamy okazję spotkać się ze swoimi najbliższymi i wręczyć im upominki od serca. Podczas gdy część osób przygotowała już prezenty dla członków swojej rodziny, inni wciąż nie mają pomysłu, co umieścić pod choinką. Tu z pomocą przychodzi świąteczna oferta Eventim, w której znajdziemy całą masę inspiracji. Wśród nich m.in. bilety na koncerty, przedstawienia i wiele innych, ciekawych wydarzeń.

📢 Czym jest God of War Ragnarok: Valhalla? Premiera darmowego DLC do gry już dziś! Zobacz, co nowego w rozszerzeniu Najnowszy God of War rok temu szturmem podbił listy najlepszych gier na PlayStation 5. Przygody Kratosa doczekały się niespodziewanie darmowego dodatku, który ma wprowadzić do gry szereg nowości. Nie był on wcześniej w żaden sposób zapowiedziany, przez co wiele osób nie ma pojęcia, co zmieni w grze. Zobacz, czym jest dodatek God of War Ragnarok: Valhalla.

📢 Sprzedajesz samochód? Eksperci radzą, by poczekać z tym do wiosny! Czas sprzedaży samochodu zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj pojazdu, lokalizacja, cena i aktualna sytuacja rynkowa. Według specjalistów z carVertical, istotnym czynnikiem może być również pora roku.

Jesienią i zimą kierowcy nie powinni spieszyć się z wystawianiem ogłoszeń na swoje pojazdy. Wiele wskazuje na to, że lepiej jest poczekać z tym przynajmniej do marca. carVertical przeanalizowało swoje bazy danych i zauważyło, że w marcu klienci kupują 8,2% rocznych raportów historii samochodu. Jest to znacznie więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach roku. Oznacza to, że właśnie w marcu ruch w branży staje się większy. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Iława, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Iławy Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Iławy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek na budowie w Miłomłynie: Zginął młody pracownik ”?

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei