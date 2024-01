Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Iławie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Miłośnicy podróżowania z pewnością są zadowoleni z rozpoczęcia nowego roku, bowiem przyniesie on nowe okazje do bliższych i dalszych wyjazdów. Ci z was, którzy pragną wypocząć w zacisznych zakątkach, w 2024 roku powinni unikać wojaży do tych 5 europejskich miast. Oto lokalizacje, które są spełnieniem koszmarów zwolenników spokoju.

W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Iławy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pożar w bloku w Iławie – Ewakuacja 18 osób, na szczęście bez ofiar”?