Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Iławie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wspaniałe wieści dla osób, które przez wiele lat pełniły funkcję sołtysa! Wprowadzenie nowego świadczenia emerytalnego w wysokości 300 zł cieszy wielu zainteresowanych. To inicjatywa, która doceni trud i zaangażowanie osób, które kierowały swoimi lokalnymi społecznościami.

W wyniku skutecznych działań operacyjno-rozpoznawczych ostródzcy policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami nidzickiej komendy, zatrzymali sprawcę kradzieży z jednej z hurtowni budowlanych. Całe zdarzenie rozegrało się niezwykle szybko, bowiem już w ciągu 24 godzin od zgłoszenia incydentu, część skradzionego sprzętu została odzyskana.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jesień w Iławie rozpoczęła się pełną parą, a z nią nadeszła doskonała okazja dla mieszkańców miasta, aby rozbudzić swoją kreatywność i spędzić czas w sposób twórczy. W Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie ruszyły warsztaty realizowane w ramach projektu "Iława po godzinach - kreatywnie i z pasją", wspieranego przez program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie. To wyjątkowa inicjatywa, która daje każdemu szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dał początek niesamowitej walce o przyszłość Gietrzwałdu. To tu, w tej niezwykłej miejscowości w warmińsko-mazurskim, rodzi się opowieść o determinacji i oddaniu w obronie wartości, które kształtują naszą społeczność.

Ponad stu młodych adeptów żeglarstwa oraz liczne grono mieszkańców i turystów uczestniczyło w spektakularnym finale PGE PolSailing w Iławie. To wydarzenie stanowiło zwieńczenie kilkumiesięcznych, bezpłatnych zajęć dla dzieci prowadzonych w 34 ośrodkach na terenie całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing. Iława stała się areną niezapomnianych emocji zarówno na wodzie, jak i na lądzie, gdzie powstało specjalne żeglarskie miasteczko.

W przypadku komornika istnieje wiele mitów związanych z tym zawodem. Przede wszystkim uderzają one w same osoby zadłużone, które unikając komornika, pogarszają swoją sytuację finansową. Rola komornika nie polega na odebraniu dłużnikowi całego majątku i pozbawienie go dachu nad głową.