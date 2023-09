Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Iławie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Iława, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wernisaż wystawy prac Salvadora Dalego w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Wystawa będzie zmieniała się na przestrzeni miesięcy z uwagi na dużą ilość prac. Jest to też zachęta do czujnego śledzenia wystawy. Prace pochodzą ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, który 14 maja 2022 roku zapoczątkował podróżowanie tej wystawy po Polsce. Dyrektorem Ośrodka jest Rafał Płotka, który opowiada o wystawie w materiale wideo.

"To był taki rząd, który nie dbał o bezpieczeństwo Polaków. Oni tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, albo z Brukseli. Nie pozwolimy, Herr Tusk, byście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Władza liberałów Tuska była zła. Sam Tusk był jak złodziej: nic wam nie da, a wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis chce wrócić do władzy, by zwykłym ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit. Dla bogatych i dla tych z zagranicy: dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli!"

W wymownych słowach zwrócił się do zebranych na sali premier Mateusz Morawiecki, podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Ełku.