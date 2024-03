Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Iławie. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Znane są nam listy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować na swoich faworytów. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Pełną listę znajdziesz poniżej.

Do bocianiej wsi Żywkowo przy granicy z Rosją przyleciały w czwartek dwa pierwsze bociany. Dokładnie tego samego dnia bociany wylądowały w tej wsi przed dwoma laty.

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już niedługo. Dowiedz się, kto jest kandydatem do rady miasta z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz na burmistrza. Kto pojawił się na listach wyborczych? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jakie są listy osób kandydujących na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W całej Polsce będziemy mogli oddać głos na swoich faworytów. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Iławie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybory 2024 odbędą się już niedługo. Znane są nam listy kandydatów na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy mogli oddać głos na wybranych przez siebie polityków. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk.

Wybory 2024 w Polsce przeprowadzone zostaną już wkrótce. Sprawdź, kto jest kandydatem do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz na wójta. Kogo możemy zobaczyć na listach wyborczych? Sprawdź szczegóły poniżej.

Marzy wam się Wielkanoc bez konieczności robienia porządków i gotowania? Możecie zrealizować to marzenie, planując rodzinny weekend wielkanocny poza domem, w hotelu z wyżywieniem w cenie. To świetny pomysł na wypoczynek np. nad morzem, w górach czy na Mazurach. Gdzie w Polsce możecie spędzić Wielkanoc 2024 poza domem najtaniej? Ile kosztują noclegi np. w Gdańsku, Zakopanem, Karpaczu czy Mrągowie? Sprawdziliśmy i stworzyliśmy aktualne rankingi ofert. Zaplanujcie tani wielkanocny wypoczynek poza domem, zanim najtańsze oferty zostaną wykupione!

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, na kogo w Twoim regionie możesz oddać swój głos. Poniżej publikujemy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Sprawdź, kto ubiega się o mandat.

W drugiej połowie XIX wieku, powstała gęsta sieć kolejowa w Prusach Wschodnich. Te kosztowne i zrealizowane z rozmachem inwestycje, miały wyrównać szanse gospodarcze najbiedniejszego landu Niemiec. Dwie główne trasy prowadziły do Królewca i do rosyjskiej granicy. Stanowiły osie, do których dokładano połączenia regionalne. Sieć kolejowa niewątpliwie wpłynęła na bum gospodarczy, miała też oczywiście znaczenie strategiczne. Przykład ambitnego myślenia o przyszłości i rozwoju państwa.

W środę, 20 marca, rolnicy w województwie warmińsko-mazurskim przygotowują się do kolejnego protestu, który ma na celu wyrażenie niezadowolenia z dotychczasowej sytuacji w sektorze rolnictwa oraz postulowanie konkretnych zmian. Według zapowiedzi organizatorów, utrudnienia nie ominą mieszkańców regionu.

Sąd rodzinny i nieletnich będzie musiał podjąć decyzję w sprawie 15-letniego mieszkańca Iławy, który odpowiedzieć będzie musiał za kradzież roweru. Chłopak przyznał się do czynu, tłumacząc, że potrzebował pieniędzy na własne wydatki. Jednakże jego plany pokrzyżowały działania policji, które szybko zareagowały na zgłoszenie zdarzenia.