Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Iławie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe.

Wspaniali mieszkańcy Iławy i okolicznych miejscowości szykują się na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już jutro, 29 października 2023 roku o godzinie 14:00 w hali widowiskowo-sportowej w Iławie. To niezwykły dzień meczowy dla Michała, który potrzebuje naszego wsparcia w walce o powrót do sprawności.

Przełom października i listopada to wyjątkowy czas. Na drogach panuje wzmożony ruch, a na cmentarzach gromadzą się tłumy ludzi. Tradycyjnie co roku, policja prowadzi akcję kontroli, tym razem o kryptonimie „Wszystkich Świętych”, (wcześniej nazywana „Znicz”). Drogi w tym okresie będą naszpikowane patrolami. Na co trzeba uważać, aby bezpieczne dotrzeć do celu i nie dostać mandatu? Ważne ubezpieczenie OC to podstawa.

Prawda leży na głowie, a na głowie leży włos. Tak samo, jak kobiety, mężczyźni także zaczęli traktować swoje fryzury z powagą, odkrywając w tym procesie prawdziwy kosmiczny potencjał. Czy to znaczy, że mężczyźni dbają o swoje włosy tak samo jak kobiety? Otóż, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje w tajemniczym świecie męskich salonów fryzjerskich, to przygotujcie się na fascynującą podróż przez kosmiczne zakamarki męskich fryzur! Pan Radek, szef salonu fryzur męskich wytłumaczy, jak zmieniają się trendy.

Wszystkich miłośników gry w darta i rywalizacji sportowej mamy zaszczyt serdecznie zaprosić na niezapomniane wydarzenie – Turniej Deblowy w Darta o Puchar Prezesa Jordanu. To już kolejna edycja tego ekscytującego turnieju, który odbędzie się 28 października 2023 roku o godzinie 18:00 w sali sportowej w Kazanicach. To doskonała okazja, by spotkać się z przyjaciółmi, zawalczyć o prestiżowy puchar i po prostu miło spędzić wieczór.