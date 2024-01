Kierowca, który 'kręcił bączki' na rondzie, ukarany mandatem i utracił prawo jazdy

W sobotę (13.01.2024 r.) policjanci z Komisariatu Policji w Suszu, zatrzymali kierowcę citroena, który celowo wprowadzał kilkukrotnie pojazd w poślizg na rondzie. Funkcjonariusze podczas patrolu w mieście i gminie Susz zareagowali na nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny, zatrzymując go do kontroli. 20-latek, został wylegitymowany, sprawdzony w policyjnych systemach i skontrolowany pod kątem stanu trzeźwości. W związku z tym, że wprowadzał swój pojazd w niekontrolowany poślizg na rondzie, stwarzając zagrożenie dla ruchu, policjanci ukarali go mandatem karnym, a jego konto punktów karnych powiększyło się o 15 pkt. Należy dodać, że było to ostatnie wykroczenie mężczyzny, gdyż przekroczył limit punktów karnych, co skutkowało utratą prawa jazdy.

Policja przypomina, że każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania ostrożności na drodze, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Prawo o ruchu drogowym nakazuje unikanie działań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, utrudniać ruch drogowy lub zakłócać porządek publiczny. W obecnych warunkach pogodowych, gdzie nawierzchnia jezdni jest śliska, a zmienne warunki atmosferyczne wpływają na bezpieczeństwo, zaleca się szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.