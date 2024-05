Wycieczki rowerowe do 66 km od Iławy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Iławy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Iławy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Iławy warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Iławy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Iławy, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 maja w Iławie ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w Iławie ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 55%. 🚲 Trasa rowerowa: Zielono mi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127,44 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 504 m

Suma zjazdów: 379 m Trasę dla rowerzystów z Iławy poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa Elbląg -Gdynia przez Krynicę Morską. Dojazd do Elbląga z Gdyni PKP Regio 5.43. Jadąc spokojnie szlakiem warto patrzeć na zegarek w Tolkmicku tramwaj wodny kursuje o 9.30 i 11.00 (warto zarezerwować bilet wcześniej bo w sezonie chętnych na rejs jest sporo). Po drodze jeszcze jedna przesiadka na prom w Mikoszewie. Trasa jest łatwa do pokonania.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Green Velo 2016 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1 484,84 km

Czas trwania wyprawy: 294 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 340 m

Suma podjazdów: 3 870 m

Suma zjazdów: 3 635 m Maciejkicior87 poleca trasę rowerzystom z Iławy Plan zakładał przejechanie w ciągu 2 tygodni szlaku Green Velo, na odcinku Elbląg- Chełm. Ale zacząłem w Malborku, gdyż do Elbląga nie miałem bezpośredniego połączenia. Nie chciało mi się dwa razy wrzucać i wyrzucać z pociągu roweru, wraz z sakwami i przyczepką. Bardzo dobrze się jechało a w Chełmie byłem 10 dnia wyprawy, także plan się nieco zmienił. Zastanawiałem się, czy jechać główną nitką tego szlaku, przez Przemyśl do Rzeszowa, czy pojechać jego odnogą, na Sandomierz i Kielce. Wybrałem łagodniejszą w ukształtowaniu terenu, odnogę Green Velo. Górki też były, ale podjazdy zdecydowanie łagodniejsze niż na Warmii czy Mazurach.

Nie miałem zamiaru spieszyć się, ale trzymać się tego szlaku. Nie do końca tak było, jednak w 99%, powyższy ślad to Green Velo.

Ominąłem krótki fragment przed Bartoszycami( odechciało mi się robienia esów floresów, jechania bardziej na zachód niż na wschód).

Podaj że drugi fragment był za Krasnymstawem. Po całonocnym deszczu Green Velo się rozkleił( żart, w ogóle nie zrobili tego odcinka, tylko powstawiali znaki na drogach dojazdowych do pół). Glina tak zapychała hamulce, że nie dało rady ani jechać ani prowadzić( zdjęcie: Tak, to nadal Green Velo). Po wyjeździe na asfalt, stwierdziłem- jak wzdłuż szlaku idzie asfalt- jedź asfaltem.

Trzeci ominięty fragment jest za Rakowem, aż do Kielc.

Szlak jest bardzo dobrze oznakowany.

Co do jakości dróg. Hmm... Miejscami katastrofa. Po za opisaną wyżej gliną, po deszczu oblepiającą wszystko, tarka po całej szerokości drogi. Nie da się jej ominąć. A jedzie się po niej, jak po podkładach kolejowych. Odcinek z gliną to tylko 2 km, natomiast odcinków z nawierzchnią typu tarka to w sumie ok 100 km. Bardzo dużo jest fragmentów o kapitalnej, asfaltowej drodze rowerowej. Bzdurą jednak jest to, że szlak głównie poprowadzony jest drogami asfaltowymi. Jest bardzo dużo odcinków asfaltowych ale głównie są to ubite drogi gruntowe bądź gruntowe ścieżki rowerowe- jak na starych nasypach kolejowych.

Za to widoki na trasie bajeczne:

Puszcza Romincka, mająca charakter świerkowej, skandynawskiej tajgi.

Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza.

Wigierski Park Narodowy z pokamedulskim klasztorem.

Biebrzański Park Narodowy i carska droga biegnąca skrajem parku( 30 km odcinek asfaltowy, biegnący przez las).

Narwiański Park Narodowy, przez który prowadzi kładka z pływającymi pomostami między Śliwnem a Waniewem.

Białowieski Park Narodowy- rezerwat pokazowy żubrów, Białowieża

Roztoczański Park Narodowy.

Także wiele ciekawych miejsc jak:

Zamek w Malborku, śluzy na kanale mazurskim- Leśniewo, Lidzbark Warmiński- stolica Warmii, wiadukty w Stańczykach, trój styk granic- Polska- Litwa- Rosja, kanał augustowski, Twierdza Osowiec, Tykocin, Białystok, Supraśl czy zamek Krzyż Topór w Ujeździe.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Elbląg - Markowo - Olsztyn Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,99 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 891 m Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Iławy Wycieczka rowerowa na Mazury Zachodnie. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia w większości asfaltowa. Kilka leśnych i polnych ścieżek na krótkich odcinkach bez większych przeszkód. Celem wycieczki były: pałace, dwory, zamki, kościoły, cmentarze i klika innych ciekawych miejsc wartych zatrzymania na chwilę po drodze. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Iławy

🚲 Trasa rowerowa: Rajd po kilku starych cmentarzach dla Stowarzyszenia "Kochamy Żuławy" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 260 m

Suma zjazdów: 270 m Trasę dla rowerzystów z Iławy poleca Arturbike

Po raz kolejny dołączyłem do akcji Żuławskie Światło Pamięci, którego organizatorem jest SKŻ. W tym roku dołączyła do mnie Kasia z Tczewa i wspólnie odwiedziliśmy sześć z kilkunastu starych, zapomnianych cmentarzy, a konkretnie koncentrowaliśmy się na cmentarzach mennonickich i ewangelickich. Cmentarze katolickie, te równie "stare" odwiedzane są codziennie i tu nie ma co się rozczulać.

Około godziny ósmej ruszyliśmy na szlaku w Elblągu i zakończyliśmy nasz rajd w Tczewie.

Pogoda co prawda jesienna, szaruga i ogromne zachmurzenie niosło za sobą ryzyko całkiem przyzwoite zmoczenia. Ale udało się nam dotrzeć do mety "na sucho".

Trasa co prawda "one way" ale spokojnie można trochę inną dróżką wrócić do Elbląga i zatoczyć całkiem fajne kółeczko, a na liczniku będzie zarejestrowane około 200 km.

W okresie letnim, któregoś weekendu, kiedy to dzień będzie dłuższy na pewno zbiorę ekipę i ruszymy na szlak.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wysoczyznę w górę i w dół - trasa rajdu rowerowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,05 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 1 091 m

Suma zjazdów: 1 090 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Iławy

Trasa jednego z wielu rajdów rowerowych organizowanych przez R4FUN - LubimyRowery.pl.

Zaplanowaliśmy niekoniecznie lajtową przymiarkę do przejazdu (jak w tytule) w górę i w dół przez Wysoczynę Elbląską. Tym razem startujemy w pochmurny poranek z Elbląga. Po całonocnych opadach wszystko co grząskie, pewnie będzie jeszcze bardziej grząskie i rozmyte... Jakże by inaczej. Już na pierwszym pojeździe na Górę Chrobrego trasą dawnego maratonu MTB okazało się, że pomimo dobrej kondycji większości uczestników wjazd na sam szczyt jest niemalże niemożliwy. Nie pomagał nawet agresywny bieżnik opon. Aura ponurego dnia i przelotnych opadów deszczy mniej lub bardziej intensywnego towarzyszyła nam niemalże cały dzień. Padało z góry, padało z dołu i z każdego boku... Ogarniała nas wszechobecna wilgoć. Jesień całą parą...

Trasa została zaprojektowana na bazie kilku lokalnych szlaków turystycznych oraz inwencji własnej autora rajdu. Dominujący rodzaj wykorzystanych do realizacji dróg to leśne dukty gruntowe w wielu przypadkach trudno przejezdne ze względu na dość małą szerokość (single). Nawierzchnia dróg głównie gruntowa, miejscami piaszczysta lub szutrowa. Ze względu na nawierzchnię i częste przeszkody terenowe typu korzenie, kamienie i leżące gałęzie, trasa dedykowana rowerom górskim.

Trudności wynikające z urozmaiconego i mocno pofałdowanego terenu, oraz na wielu odcinkach trudnych nawierzchni trasy wynagradza spokój przyrody oraz rozległe panoramy Wysoczyzny.

Nawiguj

