Wybory w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze w Iławie. Gdzie można głosować?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Iławie

Centrum Aktywności Lokalnej

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Przedszkole Miejskie Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Kubusia Puchatka

Przedszkole Zielona Żyrafa

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 5

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

Głosowanie w wyborach europejskich

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.