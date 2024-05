Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełna lista lokali wyborczych w Iławie

Wybory do Europarlamentu w Polsce odbędą się już niedługo. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy głosować. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Poniżej więcej szczegółów. Zobacz spis lokali wyborczych w Iławie, w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nich możesz zagłosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Ordynacja wyborcza – jak przeprowadzane są wybory w Polsce?

Lista lokali wyborczych w Iławie

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Iławie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Centrum Aktywności Lokalnej

adres: Wiejska 2D, 14-200 Iława

numer komisji: 16 1 Maja wszystkie parzyste od nr 14 do nr 18A

nr 20A

nr 22A

wszystkie parzyste od nr 24A do nr 32A

gen. Leopolda Okulickiego

Jasielska

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

adres: Lubawska 3, 14-200 Iława

numer komisji: 5 Władysława Broniewskiego

Celna

Długa

Dolna

Dworcowa

Kolejowa

Komunalna

Kresowa

Kręta

Krótka

Lubawska

Nowa

Ogrodowa

Piaskowa

Piekarska

Poprzeczna

Aleja Jana Pawła II nr 2

Słoneczna

Sosnowa

Stalowa

Szeroka

Świerkowa

Towarowa

Usługowa

Warsztatowa

Wąska

Wojska Polskiego nieparzyste numery

Stefana Żeromskiego

Żwirowa

Żołnierzy Wyklętych

Rotmistrza Witolda Pileckiego

Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”

Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”

Józefa Franczaka ps. „Lalek”

Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”

Kardynała Stefana Wyszyńskiego parzyste od nr 20 do końca

nieparzyste od nr 31 do końca

Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Halny”

Jerzego Jaskulskiego ps. „Zagończyk”

Antoniego Hedy ps. „Szary”

Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”

Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”

Henryka Flamego ps. „Bartek”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława

numer komisji: 11 Grunwaldzka wszystkie parzyste

Królowej Jadwigi nieparzyste od 1 do 3B

Królowej Jadwigi nieparzyste od 5 do 9

Królowej Jadwigi wszystkie od 12 do 50

Tadeusza Kościuszki nieparzyste od 1 do 11

Tadeusza Kościuszki parzyste od 2 do 8

Jana III Sobieskiego nieparzyste od 1 do 3

Jana III Sobieskiego parzyste od 2 do 6

Metropolity Andrzeja Szeptyckiego

Władysława Jagiełły

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

adres: Chełmińska 1, 14-200 Iława

numer komisji: 7 Brodnicka

Bydgoska

Chełmińska

Działdowska

Gdańska nr 1

nr 1B

nr 2

Gdańska wszystkie od nr 2E do nr 28

Grudziądzka

Kętrzyńska

Malborska

Mławska

Nowomiejska

Plac Gdański

Suska

Sztumska

Toruńska

Przedszkole Miejskie Nr 3

adres: Tadeusza Kościuszki 22A, 14-200 Iława

numer komisji: 2 Agrestowa

Czereśniowa

Łąkowa

Malinowa

Morelowa

Ostródzka

Owocowa

Porzeczkowa

Poziomkowa

Produkcyjna

Rolna

Truskawkowa

Wiśniowa

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Kubusia Puchatka

adres: Jarosława Dąbrowskiego 17B, 14-200 Iława

numer komisji: 10 Jarosława Dąbrowskiego 15B

Jarosława Dąbrowskiego parzyste od 20 do 36

Jarosława Dąbrowskiego parzyste od 40 do 40B

Jarosława Dąbrowskiego parzyste od 42 do 60A

Jana Kochanowskiego

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Polna

Bolesława Prusa

Mikołaja Reja

Władysława Reymonta

Juliusza Słowackiego

Zalewska

Przedszkole Zielona Żyrafa

adres: Zielona 81, 14-200 Iława

numer komisji: 1 Aleja Jana Pawła II bez nr 2

Bolesława Chrobrego

Bolesława Śmiałego

Gospodarska

Kazimierza Odnowiciela

Księżnej Dobrawy

Kwiatowa

Mieszka I

Papiernicza

Piastowska

Przemysłowa

Rzemieślnicza

Władysława Łokietka

Zielona

Ziemowita

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej

adres: gen. Władysława Andersa 7, 14-200 Iława

numer komisji: 13 gen. Władysława Andersa

Brzozowa

Jana Kasprowicza

Franciszka Smolki od wszystie od nr 1 do nr 6 i nr 6B

Franciszka Smolki wszystkie od nr 7 do nr 39

Jana III Sobieskiego nieparzyste od nr 45A do nr 51A

Kardynała Stefana Wyszyńskiego parzyste od nr 2 do nr 16A

nieparzyste od nr 1 do nr 29

Wojska Polskiego parzyste numery

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej

adres: gen. Władysława Andersa 7, 14-200 Iława

numer komisji: 15 1 Maja wszystkie parzyste od nr 2 do nr 10A

1 Maja wszystkie nieparzyste od nr 3 do nr 27

Mikołaja Kopernika

Adama Mickiewicza

Jana III Sobieskiego wszystkie nieparzyste od nr 5 do nr 35

Jana III Sobieskiego nr 14

wszystkie parzyste od 18 do 24

nr 24A

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

adres: Niepodległości 11A, 14-200 Iława

numer komisji: 6 Aleja Pojednania

Władysława Bandurskiego

Biskupska

Karola Chodkiewicza

Jarosława Dąbrowskiego parzyste od nr 10 do nr 16D

Jarosława Dąbrowskiego parzyste od nr 18 do nr 18J

Konstytucji 3 Maja

Kościelna

Leśna

Mazurska

Ludwika Mierosławskiego

Plażowa

Henryka Sienkiewicza

Piotra Skargi

Stacyjna

Wielka Żuława

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 31, 14-200 Iława

numer komisji: 12 1 Maja nr 20

nr 22

nr 24

1 Maja wszystkie nieparzyste od nr 29 do nr 39

Brata Alberta

gen. Stanisława Maczka

Wodna

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 31, 14-200 Iława

numer komisji: 14 Adama Asnyka

Boczno-Górna

Dr. Teofila Rzepnikowskiego

Emila Behringa

Franciszka Smolki nr 6A i nr 6C

Gdańska wszystkie od nr 2A do nr 2D

Górna

Marii Skłodowskiej-Curie

Podleśna

Radomska

Seweryna Pieniężnego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

adres: Tadeusza Kościuszki 2A, 14-200 Iława

numer komisji: 3 Grunwaldzka wszystkie nieparzyste

Tadeusza Kościuszki wszystkie od nr 12 do nr 39A

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

adres: Niepodległości 11A, 14-200 Iława

numer komisji: 4 Norberta Barlickiego

Jarosława Dąbrowskiego wszystkie parzyste od nr 4 do nr 8

Kazimierza Jagiellończyka

Marii Konopnickiej

Gabriela Narutowicza

Niepodległości wszystkie od nr 1 do nr 15

Obrońców Westerplatte

Ireny Sendlerowej

Szkoła Podstawowa nr 5

adres: Wiejska 11, 14-200 Iława

numer komisji: 9 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Elbląska

Kwidzyńska

Wiejska

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

adres: mjr. Henryka Sucharskiego 3, 14-200 Iława

numer komisji: 8 Rotmistrza Józefa Alickiego

św. Andrzeja Boboli

Wojciecha Bogusławskiego

Jana Brzechwy

Józefa Chełmońskiego

Fryderyka Chopina

Jarosława Dąbrowskiego 9

Jarosława Dąbrowskiego nieparzyste od 13 do 15A

Jarosława Dąbrowskiego nieparzyste od 17 do 17A

Juliana Fałata

Aleksandra Gierymskiego

Gustawa Gizewiusza

Antoniego Gierszewskiego

Artura Grottgera

Michała Kajki

Wojciecha Kossaka

Lipowa

Lipowy Dwór

Kornela Makuszyńskiego

Jacka Malczewskiego

Jana Matejki

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Ignacego Paderewskiego

gen. Władysława Sikorskiego

Ludwika Solskiego

mjr. Henryka Sucharskiego

Sybiraków

Juliana Tuwima

Melchiora Wańkowicza

Józefa Wybickiego

Leona Wyczółkowskiego

Stanisława Wyspiańskiego

Marii Zientary-Malewskiej

Może Cię zainteresować Głosowanie elektroniczne – czy jest możliwe w Polsce?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Ordynacja wyborcza – jak przeprowadzane są wybory w Polsce?

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Kodeks wyborczy. Ważny akt regulujący przepisy związane z wyborami

Wideo Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni