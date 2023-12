Wspólna świąteczna akcja dobroci: "Wigilia dla potrzebujących" w Iławie

Piękna impreza. dziękujemy Panu Bogu za to, co dla nas zrobili

- powiedział jeden z uczestników wigilii.

Na stołach wigilijnych pojawiły się smakowite potrawy, a uczestnicy mogli najeść się do syta, delektując się wspólnym posiłkiem. Nie tylko żołądki były zaspokajane, ale także serca, ponieważ każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą jedzenie na wynos, aby ciepła atmosfera i pomoc dotarły również do tych, którzy nie mogli być obecni.

Inicjatywa piękna, ale muszę zaznaczyć, że jest typowo oddolna. Zgłosili się do nas mieszkańcy, którzy postanowili przygotować taka wigilię dla potrzebujących. Ja oczywiście zadeklarowałem pomoc, ale jak sie okazało z większością problemów, organizatorzy poradzili sobie sami. Pomagamy bardzo delikatnie, ale gdyby nie Janusz i Kamila (Bednarscy - red.), i przyjaciele, to by tego wszystkiego nie było. Oczywiście ksiądz proboszcz z Oblatami, Duży szacunek.