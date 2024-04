Uwaga na oszustwo „na policjanta”. Kolejne ofiary

Iławscy policjanci zatrzymali 2 osoby, które na początku marca wykorzystując metodę „na policjanta”, wyłudziły 100 tysięcy złotych od starszej kobiety. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, do mieszkanki Iławy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. „Policjant” oświadczył, że jest przeprowadzana tajna akcja i jest potrzeba przekazania policji pieniędzy, które po akcji zostaną zwrócone. Pokrzywdzona zgodnie z ustaleniami przekazała 100 tysięcy złotych oraz złoto. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Całą sytuację zgłosiła już prawdziwym policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli ustalanie sprawców. Po przeprowadzeniu intensywnych działań operacyjnych wytypowali osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. I tak 7 kwietnia br. we Włocławku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej volvo. W trakcie czynności funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę oraz pasażerów. Okazało się, że w aucie są osoby będące w zainteresowaniu iławskich policjantów oraz mężczyzna poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Cała trójka została zatrzymana. Poszukiwany trafił od razu do zakładu karnego.

Zatrzymany 68-latek wspólnie ze swoim młodszym, 46-letnim znajomym, przewieziony został do iławskiej komendy, skąd następnie trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli zarzut oszustwa. Wobec mieszkańców Włocławka zastosowano, najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy, a jest to tymczasowy areszt. Mężczyźni zostali już przetransportowani do więzienia, gdzie spędzą najbliższe 3 miesiące. Zatrzymanym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o czujność i rozwagę w kontaktach z obcymi. Pamiętajmy:

Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

NIGDY też nie prosi o użycie naszych pieniędzy do żadnej akcji. Apelujmy do starszych osób. Uczulmy ich, że tego typu oszustwa mają miejsce i by byli ostrożni w kontaktach z obcymi. We wszystkich takich sytuacjach skontaktujmy się z Policją pod numerem telefonu 112.

Za: KPP w Iławie

