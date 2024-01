Trudny poranek dla kierowców z Iławy. W środę będzie mróz i skrobanie szyb Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Iławie zamarznięte szyby w samochodach. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Według wskazań meteorologów, w nocy z wtorku na środę słupki rtęci powinny pokazać ok. -7°C. Jednocześnie wilgotność powietrza w Iławie może wynieść 93%, z kolei prawdopodobieństwo opadów - 12%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 20 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Iławie w nocy z wtorku na środę.