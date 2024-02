Przegląd prasy z Iławy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.02.2024

Bałtyk skrywa niejedną tajemnicę, czego dowodzi chociażby najnowsze odkrycie niemieckich naukowców. Na dnie morza znaleziono strukturę sprzed 10 tys. lat, wzniesioną przez pradawną kulturę. Do czego służył „Blinkerwall” i jak w ogóle znalazł się na dnie Bałtyku? Sprawdźcie, co mówią badacze.

Olsztyn to nie tylko cudowna architektura i sympatyczni ludzie. To także miejsce pełne doskonałych restauracji, w których można liczyć na niezapomniane doznania smakowe. Coroczne święto zakochanych to wyjątkowa okazja, podczas której zakochane pary chcą celebrować swój związek i wybrać się na romantyczną kolację. Podpowiadamy, dokąd w Olsztynie wybrać się tego dnia na wyjątkową randkę. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie TOP 5 najbardziej romantycznych restauracji w stolicy Warmii i Mazur.