Przegląd prasy Iława 31.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Iławie

Do godziny 18 w czwartek strażacy Państwowej Straży Pożarnej odebrali 226 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru - poinformował PAP rzecznik KG PSP Karol Kierzkowski. Najwięcej było ich w woj. kujawsko-pomorskim.

Przez półtorej godziny nad mazurskimi jeziorami wiał wiatr o sile 7 stopni w skali Beauforta, z którym cześć żeglarzy sobie nie poradziła. Doszło też do tragicznego wypadku - mężczyzna wskoczył do wody, by wyjąć czapkę i doznał zatrzymania krążenia - poinformował MOPR.

Orzyscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 53-letniego mężczyznę, który demontował ogrodzenie na parkingu leśnym i dębowe słupki ładował do swojego samochodu marki Renault. Tego dnia dokonał kradzieży 8 słupków ogrodzeniowych. Jak ustalili policjanci była to już jego kolejna kradzież drewna z tego lasu. Skradzione słupki i deski, o łącznej wartości blisko 7000 zł, wykorzystał do zbudowania werandy teściowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał trzy zarzuty kradzieży.