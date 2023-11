Przegląd prasy Iława 1.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Iławie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, musieli interweniować w sprawie przypadku przemocy domowej. 50-letni mężczyzna został zatrzymany i ukarany nakazem opuszczenia wspólnego mieszkania z żoną oraz zakazem zbliżania się do niej.

Mieszkaniec Iławy został skazany na karę ograniczenia wolności za systematyczne zakłócanie spokoju, i porządku publicznego, włączając w to wyrzucanie niedopałków papierosa z balkonu. Krótko mówiąc - żarty się skończyły. Artykuł ku przestrodze.

Niezatarte wspomnienia i troska o naszych bliskich, którzy odeszli, stanowią fundament naszej kultury i tradycji. Dla wielu z nas, Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki, to nie tylko okazja do modlitwy, ale także wyraz hołdu wobec tych, którzy odeszli na wieczną przeszłość. To w tym magicznym czasie, kiedy spadają liście i w powietrzu unosi się chłodny zapach jesieni, nasze serca przypominają nam, że nie jesteśmy sami, że zawsze jesteśmy z naszymi bliskimi w myślach i sercach.