Przegląd prasy 21.02.2024 Iława. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Iławy

Prasówka Iława 21.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowa groźna moda wśród młodych to saszetki nikotynowe nazywane snusem. Nikotyna pobudza na krótko, a tak naprawdę pogarsza zdolność uczenia się i koncentrację – i uzależnia. Ta w woreczkach do jamy ustnej może być szczególnie ryzykownym wyborem, bo silna toksyna może doprowadzić do ciężkiego, potencjalnie śmiertelnego zatrucia.